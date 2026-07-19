Problemi di accesso e caricamento segnalati da diversi Paesi. Meta non ha chiarito le cause, ma la situazione sembra tornata regolare

Difficoltà di accesso, pagine impossibili da caricare e account temporaneamente non disponibili. Nella mattinata di domenica 19 luglio 2026 numerosi utenti hanno segnalato disservizi su Facebook e Instagram, le due principali piattaforme social controllate dal gruppo Meta.

Le prime anomalie sarebbero state rilevate intorno alle 9.30. I problemi non avrebbero riguardato soltanto l’Italia: segnalazioni sono arrivate anche da altri Paesi, sebbene il malfunzionamento non sembrasse interessare allo stesso modo tutti gli utenti.

Un quotidiano norvegese ha riferito di difficoltà diffuse nell’accesso a Facebook durante la mattinata, con alcuni utenti ancora in grado di utilizzare il servizio da computer ma non attraverso l’applicazione mobile.

I messaggi comparsi agli utenti

Chi ha provato ad accedere a Facebook si è trovato davanti a messaggi che segnalavano la temporanea indisponibilità dell’account a causa di un problema del sito.

«Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto», era una delle comunicazioni visualizzate sulla piattaforma.

Su Instagram, invece, diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di aggiornare il profilo, il feed o le pagine visitate. In alcuni casi compariva la scritta: «Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina».

Le anomalie hanno interessato soprattutto l’accesso, il caricamento dei contenuti e la consultazione delle applicazioni. Non tutti gli account, tuttavia, sarebbero stati coinvolti contemporaneamente.

Segnalazioni concentrate a partire dalle 9.30

Il numero delle segnalazioni raccolte dai servizi che monitorano le interruzioni delle piattaforme digitali è aumentato rapidamente durante la prima parte della mattinata.

Downdetector basa le proprie rilevazioni sulle comunicazioni inviate direttamente dagli utenti e confronta il loro volume con i livelli normalmente registrati nella stessa fascia oraria. I dati, quindi, non indicano il numero complessivo delle persone coinvolte, ma permettono di individuare eventuali picchi anomali.

Nel corso delle ore successive, la situazione sembra essersi progressivamente normalizzata. Al momento della verifica, le pagine italiane di Downdetector non segnalavano più criticità diffuse né per Facebook né per Instagram.