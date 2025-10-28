La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida - da quanto si è appreso - è già stato arrestato dai carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una donna brasiliana.
Anche l'omicida è brasiliano. La vittima circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell'appartamento che l'uomo aveva comprato in precedenza. Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento alla donna - su richiesta del padre - era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.