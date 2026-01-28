Nuovi accertamenti tecnici sull'auto e nella villetta ad Anguillara Sabazia dove vivevano Federica Torzullo e Claudio Carlomagno che ha ucciso la donna il 9 gennaio scorso. Sul posto, oltre i vari legali e gli esperti della squadra rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo di Ostia, si è recato anche il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori.

Concluso il sopralluogo alla villetta, la squadra rilievi tecnico scientifici si è poi spostata nuovamente nella ditta di Carlomagno, dove era stato analizzato uno dei mezzi dell'azienda e nei cui paraggi era stato trovato, a circa due metri di profondità, il corpo di Federica. All'ingresso della ditta decine di fiori.

Ancora non si trova il coltello bilama che Carlomagno avrebbe utilizzato per uccidere sua moglie la mattina del 9 gennaio e che lo stesso avrebbe gettato lungo la statale braccianese in zona Osteria Nuova, come lui stesso aveva ammesso nell'interrogatorio di convalida del fermo lo scorso 21 gennaio.

Secondo apprende l'Adnkronos, quando si è conclusa l'udienza al tribunale per i Minorenni di Roma, per il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno sarà confermato l'affidamento ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore.