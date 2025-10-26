I due, secondo gli investigatori, facevano parte del commando di quattro persone che aveva messo a segno quella che i media francesi hanno già ribattezzato come “la rapina del secolo”

Due uomini sono stati arrestati ieri sera perché sospettati di appartenere alla banda che ha trafugato i gioielli di Napoleone dal Louvre di Parigi. L’operazione di polizia è scattata a una settimana esatta dal clamoroso colpo messo a segno all’interno del celebre museo. I due, secondo gli investigatori, facevano parte del commando di quattro persone che aveva messo a segno quella che i media francesi hanno già ribattezzato come “la rapina del secolo”. Sono accusati di furto aggravato e associazione per delinquere.

I due arrestati, entrambi originari della Seine-Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi, erano tenuti sotto sorveglianza da giorni. L’intervento è scattato quando gli inquirenti hanno scoperto che uno dei due stava per fuggire all’estero, probabilmente verso l’Algeria.

L’uomo è stato bloccato all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, mentre il suo complice è stato fermato poco dopo nella stessa regione. Entrambi sono pregiudicati noti alla polizia per reati contro il patrimonio e, secondo gli investigatori, ladri esperti specializzati in colpi su commissione.

I due sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, dove potranno essere trattenuti per un massimo di 96 ore.

L’indagine prosegue per identificare gli altri due membri del commando e far luce sull’organizzazione che avrebbe pianificato l’operazione, un furto spettacolare che ha suscitato clamore internazionale.