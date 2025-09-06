Sale a 21 morti, di cui 13 a Gaza City, il bilancio delle vittime negli attacchi a Gaza dall'alba. Lo scrive la Wafa citando fonti mediche.

Secondo quanto riferito, otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un'abitazione nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza City. Un bambino palestinese è stato ucciso, e altri sono rimasti feriti, in un raid su un veicolo a Khan Yunis.