Un anziano di 81 anni in carrozzina è stato investito e ucciso da un'auto guidata dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. La tragedia si è verificata a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, nelle vicinanze del centro di allenamento.

L'impatto è stato violentissimo. Sul poso l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe lasciato la corsia ciclabile per raggiungere quella del senso di marcia opposta, attraversano la careggiata di marcia. Il calciatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

L’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, prevista per le ore 14:00, alla vigilia della partita fra Inter e Lazio. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota.