Anziana deceduta circa una settimana dopo aver mangiato funghi selvatici. La figlia 56enne ha accusato gli stessi sintomi e ora è sotto esami

Un dramma familiare ha scosso la comunità di Ostuni, in provincia di Brindisi. Una donna di 80 anni è morta circa una settimana dopo aver ingerito dei funghi selvatici raccolti presumibilmente in zona. Anche la figlia, una 56enne, avrebbe consumato lo stesso alimento e ha accusato sintomi analoghi a quelli della madre, tanto da essere sottoposta a una serie di accertamenti da parte dell’Asl di Brindisi. Al termine degli esami diagnostici, la 56enne è stata ricoverata d’urgenza a causa dello stato di intossicazione.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana donna nei giorni successivi all’ingerimento dei funghi non si è sentita bene e ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Dopo le prime cure, aveva scelto di tornare a casa, ma è sopraggiunto un peggioramento improvviso che ne ha causato il decesso. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la velenosità dei funghi consumati.