Scopri qual è stata la meta di viaggio più cercata in Italia nel 2025 secondo i dati ufficiali delle tendenze online. Una classifica inattesa che ribalta le previsioni e svela cosa hanno davvero desiderato gli italiani nelle loro vacanze

Nel 2025 gli italiani hanno cercato soprattutto viaggi, esperienze culturali e brevi fughe urbane. Lo confermano i dati delle tendenze di ricerca online: tra le mete più digitate su Google figurano molte località di mare, simbolo dell’immaginario vacanziero nazionale, e le grandi città d’arte del Paese. Ma a dominare le preferenze, quando lo sguardo si sposta a livello europeo, è una destinazione di casa nostra: Roma, capace di imporsi come una delle città più ricercate dagli utenti italiani in rete.

La Capitale continua a esercitare un richiamo costante e trasversale, nonostante la concorrenza di metropoli internazionali dal forte appeal mediatico come Parigi e Amsterdam, che restano nelle prime posizioni della classifica europea. Tuttavia, Roma riesce a mantenersi stabilmente tra le mete più ambite grazie alla combinazione di patrimonio artistico, offerta culturale, grandi eventi e una crescente produzione audiovisiva che ne amplifica l’immaginario globale.

I flussi interni del 2025 mostrano un forte interesse per city break legati a mostre, concerti, festival e percorsi eno-gastronomici urbani. Parallelamente, nelle ricerche legate al mare, spiccano regioni come Puglia, Sicilia e Sardegna, ma quando si tratta di scegliere una grande città per un weekend culturale, Roma continua a imporsi come riferimento. Una tendenza che riguarda sia i viaggi autonomi sia quelli organizzati, con un aumento significativo delle ricerche di offerte “volo più hotel”, itinerari personalizzati e biglietti integrati per musei e attrazioni.

Il confronto con le capitali europee evidenzia un dato interessante: Parigi e Amsterdam restano le mete più cercate dagli italiani all’estero, ma Roma, pur essendo nazionale, compete direttamente con loro nell’immaginario turistico globale. Una prova indiretta della capacità attrattiva della città, che continua a generare attenzione costante anche in un contesto di forte competizione.

Il 2025, dunque, conferma una doppia tendenza: gli italiani cercano esperienze, non soltanto destinazioni; e nella top list delle mete desiderate Roma non cede terreno. Il suo mix unico di storia, modernità, cultura e identità continua a essere percepito come irrinunciabile.