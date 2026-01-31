Traffico rallentato nel centro cittadino: sul posto 118 e forze dell’ordine per i rilievi
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un pedone è stato investito nel pomeriggio su viale Cosmai, a Cosenza. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con traffico che procede a rilento lungo l’arteria interessata.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta.
Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause.