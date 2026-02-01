È una partita da dentro o fuori quella fra Cosenza e Casertana di oggi pomeriggio allo stadio Marulla. La spirale negativa di risultati che sta coinvolgendo la squadra di Antonio Buscè non permette altri passi falsi: D’Orazio e compagni, che si ritrovano anche senza Ricciardi accasatosi alla Juve Stabia e senza Kouan (sul quale sono forti le sirene del Brescia), devono trovare la prima vittoria del 2026. Stadio vuoto: gli ultras della Casertana resteranno fuori insieme a quelli del Cosenza per accompagnarli nella protesta contro la società rossoblù. Di seguito, il tabellino e la cronaca live del match. 

COSENZA-CASERTANA 

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Caporale, D’Orazio, Dametto; Ciotti, Ba (1’ st Contiliano), Langella, Garritano, Cannavò; Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Rocco, Contiero, Ragone, Mazzulla. All.: Buscè.

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Saco, Pezzella; Kallon, Butic (28’ pt Bentivegna), Leone. In panchina: Merolla, Vilardi, Galletta, Giugno, De Liguori, Arzillo, Severino. All.: Coppitelli.

Marcatori: 32’ pt Liotti (CA) su rigore; 12’ st Dametto, 16’ st Achour (CS). Calci d’angolo: 1-4. Recupero: -. Ammoniti: Saco, Llano (CA), Ba, Vettorel (CS).

17:50

Il Cosenza la ribalta!

Achour, con un bellissimo mancino a giro, supera il portiere ospite! 2-1!

17:46

Gol del Cosenza!

Pareggia Dametto sugli sviluppi di calcio d'angolo, un colpo di tacco del difensore porta i Lupi in parità

17:35

Riprende il secondo tempo

Primo pallone alla Casertana, Contiliano entra al posto di Ba

17:21

Finito il primo tempo

Negli spogliatoi si va con la Casertana in vantaggio per 1-0, decide il rigore di Liotti

17:18

Quattro minuti di recupero

Si procederà fino al 49'. Intanto ammoniti sia Vettorel sia Llano

17:15

Palo della Casertana

Su un'azione convulsa il direttore di gara non ravvisa fallo e con il Cosenza fermo l'ex di turno e autore del gol ospite centra il legno

17:14

Vettorel risponde a Bentivegna

Il portiere del Cosenza riesce a respingere il tiro dal limite del calciatore campano, angolo per la Casertana

17:13

Casertana pericolosa in contropiede

Azione veloce che porta al tiro Coli Saco, il centrocampista ospite spedisce altissimo dal limite

17:10

Ciotti si divora l'1-1

Il terzino destro da dentro l'area piccola colpisce male in tuffo di testa e spedisce alle stelle

17:08

Ospiti di nuovo pericolosi

Oukhadda fa tutto da solo, poi calcia alto dal limite. Cosenza in bambola

17:02

Casertana in vantaggio

L'ex Liotti realizza il rigore e cambia il punteggio: Cosenza 0-1 Casertana

17:00

Rigore per la Casertana

Vince l'FVS la squadra ospite, troppo largo il braccio di Langella sul colpo di testa di Bentivegna, entrato al posto dell'infortunato Butic

16:59

Possibile rigore per la Casertana

Braccio largo di Langella su un colpo di testa, arbitro al monitor

16:55

Errore clamoroso di Ba!

Il centrocampista viene imbeccato da un cross perfetto di Achour ma da due passi riesce a non inquadrare la porta

16:48

Revisione finita, resta il giallo

Perde la card la Casertana, per Ba l'arbitro conferma l'ammonizione

16:46

Ammonito Ba, la Casertana chiede il rosso

Anche il centrocampista del Cosenza prende il giallo, ma la panchina dei Falchetti chiama l'FVS per possibile espulsione

16:44

Primo tiro in porta per il Cosenza

È Achour a provarci dal limite debolmente, blocca senza patemi De Lucia

16:37

Occasione Casertana

La squadra ospite si riversa sulla destra con Oukhadda, sul cross basso bravo Vettorel ad anticipare Kallon

16:32

Ammonito Coli Saco

Il centrocampista classe 2002 si prende il primo giallo dopo neanche due minuti per una sbracciata su Dametto

16:29

Calcio d'inizio, al via Cosenza-Casertana

Il primo pallone va ai Lupi, che attaccheranno sotto la Curva Sud "Bergamini". Il pallone però è sgonfio e dopo trenta secondi viene fermato il gioco