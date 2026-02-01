È una partita da dentro o fuori quella fra Cosenza e Casertana di oggi pomeriggio allo stadio Marulla. La spirale negativa di risultati che sta coinvolgendo la squadra di Antonio Buscè non permette altri passi falsi: D’Orazio e compagni, che si ritrovano anche senza Ricciardi accasatosi alla Juve Stabia e senza Kouan (sul quale sono forti le sirene del Brescia), devono trovare la prima vittoria del 2026. Stadio vuoto: gli ultras della Casertana resteranno fuori insieme a quelli del Cosenza per accompagnarli nella protesta contro la società rossoblù. Di seguito, il tabellino e la cronaca live del match.

COSENZA-CASERTANA

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Caporale, D’Orazio, Dametto; Ciotti, Ba (1’ st Contiliano), Langella, Garritano, Cannavò; Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Rocco, Contiero, Ragone, Mazzulla. All.: Buscè.

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Saco, Pezzella; Kallon, Butic (28’ pt Bentivegna), Leone. In panchina: Merolla, Vilardi, Galletta, Giugno, De Liguori, Arzillo, Severino. All.: Coppitelli.

Marcatori: 32’ pt Liotti (CA) su rigore; 12’ st Dametto, 16’ st Achour (CS). Calci d’angolo: 1-4. Recupero: -. Ammoniti: Saco, Llano (CA), Ba, Vettorel (CS).