I Lupi ancora a secco di vittorie nel 2026 cercano il primo successo contro la squadra campana che li ha recentemente superati in classifica. Buscè con la rosa cortissima: appena quindici i giocatori di movimento
È una partita da dentro o fuori quella fra Cosenza e Casertana di oggi pomeriggio allo stadio Marulla. La spirale negativa di risultati che sta coinvolgendo la squadra di Antonio Buscè non permette altri passi falsi: D’Orazio e compagni, che si ritrovano anche senza Ricciardi accasatosi alla Juve Stabia e senza Kouan (sul quale sono forti le sirene del Brescia), devono trovare la prima vittoria del 2026. Stadio vuoto: gli ultras della Casertana resteranno fuori insieme a quelli del Cosenza per accompagnarli nella protesta contro la società rossoblù. Di seguito, il tabellino e la cronaca live del match.
COSENZA-CASERTANA
COSENZA (3-5-2): Vettorel; Caporale, D’Orazio, Dametto; Ciotti, Ba (1’ st Contiliano), Langella, Garritano, Cannavò; Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Rocco, Contiero, Ragone, Mazzulla. All.: Buscè.
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Saco, Pezzella; Kallon, Butic (28’ pt Bentivegna), Leone. In panchina: Merolla, Vilardi, Galletta, Giugno, De Liguori, Arzillo, Severino. All.: Coppitelli.
Marcatori: 32’ pt Liotti (CA) su rigore; 12’ st Dametto, 16’ st Achour (CS). Calci d’angolo: 1-4. Recupero: -. Ammoniti: Saco, Llano (CA), Ba, Vettorel (CS).
17:50
Il Cosenza la ribalta!
Achour, con un bellissimo mancino a giro, supera il portiere ospite! 2-1!
17:46
Gol del Cosenza!
Pareggia Dametto sugli sviluppi di calcio d'angolo, un colpo di tacco del difensore porta i Lupi in parità
17:35
Riprende il secondo tempo
Primo pallone alla Casertana, Contiliano entra al posto di Ba
17:21
Finito il primo tempo
Negli spogliatoi si va con la Casertana in vantaggio per 1-0, decide il rigore di Liotti
17:18
Quattro minuti di recupero
Si procederà fino al 49'. Intanto ammoniti sia Vettorel sia Llano
17:15
Palo della Casertana
Su un'azione convulsa il direttore di gara non ravvisa fallo e con il Cosenza fermo l'ex di turno e autore del gol ospite centra il legno
17:14
Vettorel risponde a Bentivegna
Il portiere del Cosenza riesce a respingere il tiro dal limite del calciatore campano, angolo per la Casertana
17:13
Casertana pericolosa in contropiede
Azione veloce che porta al tiro Coli Saco, il centrocampista ospite spedisce altissimo dal limite
17:10
Ciotti si divora l'1-1
Il terzino destro da dentro l'area piccola colpisce male in tuffo di testa e spedisce alle stelle
17:08
Ospiti di nuovo pericolosi
Oukhadda fa tutto da solo, poi calcia alto dal limite. Cosenza in bambola
17:02
Casertana in vantaggio
L'ex Liotti realizza il rigore e cambia il punteggio: Cosenza 0-1 Casertana
17:00
Rigore per la Casertana
Vince l'FVS la squadra ospite, troppo largo il braccio di Langella sul colpo di testa di Bentivegna, entrato al posto dell'infortunato Butic
16:59
Possibile rigore per la Casertana
Braccio largo di Langella su un colpo di testa, arbitro al monitor
16:55
Errore clamoroso di Ba!
Il centrocampista viene imbeccato da un cross perfetto di Achour ma da due passi riesce a non inquadrare la porta
16:48
Revisione finita, resta il giallo
Perde la card la Casertana, per Ba l'arbitro conferma l'ammonizione
16:46
Ammonito Ba, la Casertana chiede il rosso
Anche il centrocampista del Cosenza prende il giallo, ma la panchina dei Falchetti chiama l'FVS per possibile espulsione
16:44
Primo tiro in porta per il Cosenza
È Achour a provarci dal limite debolmente, blocca senza patemi De Lucia
16:37
Occasione Casertana
La squadra ospite si riversa sulla destra con Oukhadda, sul cross basso bravo Vettorel ad anticipare Kallon
16:32
Ammonito Coli Saco
Il centrocampista classe 2002 si prende il primo giallo dopo neanche due minuti per una sbracciata su Dametto
16:29
Calcio d'inizio, al via Cosenza-Casertana
Il primo pallone va ai Lupi, che attaccheranno sotto la Curva Sud "Bergamini". Il pallone però è sgonfio e dopo trenta secondi viene fermato il gioco