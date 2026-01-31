Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, dottoressa Francesca De Vuono, ha convalidato l’arresto di Fabrizio Costantino classe 1988, applicando nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere all’esito dell’udienza di convalida. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura, dopo l’audizione dell’indagato e del difensore, e sulla base degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria. Al 38enne, difeso dall’avvocato Francesco Santelli, vengono contestate le ipotesi di reato previste dalla normativa sulle armi (articolo 23, commi 3 e 4, legge 110/1975) e ricettazione.

I fatti contestati risalgono al 26 gennaio scorso, quando i carabinieri di Lattarico, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, sono intervenuti presso un bar situato in località Campo di Fieno, lungo la strada provinciale 102, a seguito della segnalazione di una potenziale lite tra avventori. Giunti sul posto, gli operanti avrebbero notato un uomo - poi identificato in Fabrizio Costantino - agitato e gesticolante. I militari hanno così proceduto a perquisizione personale sul posto. Dagli atti è emerso che l’indagato presentava segni riconducibili a uno stato di ebbrezza alcolica e che, informato dai carabinieri dell’imminente avvio di un’attività di controllo, avrebbe manifestato ulteriore agitazione.

La perquisizione personale ha dato infatti esito positivo: all’interno del giubbotto è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 6,35 mm, con caricatore inserito e due proiettili dello stesso calibro. L’arma, descritta come priva di matricola e di segni identificativi, sarebbe risultata funzionante all’esito delle verifiche tecniche effettuate dagli operanti, che avrebbero riscontrato anche residui compatibili con polvere da sparo all’interno della canna.