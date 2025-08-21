L’uomo non ha spiegato le ragioni di quello strano incastro, è stato sottoposto a un intervento endoscopico e ora è ricoverato e in via di guarigione

Un uomo di 85 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazi" di Lecce, dove il personale sanitario si è trovato a dover affrontare una situazione quantomeno insolita. All'anziano, che lamentava dolori e sanguinamenti dal retto, secondo quanto riportato dalla stampa locale è stata infatti trovata una lampadina incastrata nella zona ano-rettale. L'uomo, giunto in ospedale nella mattinata di martedì 19 agosto, è stato così sottoposto a un intervento endoscopico e ora è ricoverato da è in via di guarigione.

A chiamare il 118 era stata la figlia dell’anziano, allarmata per una significativa perdita di sangue dal retto e per le condizioni di sofferenza del padre. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno subito constatato la presenza di un corpo estraneo, e hanno deciso di trasferire l'uomo al Pronto soccorso dell'ospedale di Lecce. Qui il personale medico ha scoperto che l'oggetto era una lampadina.

L'uomo, secondo quanto riferito dai giornali locali del Salento, pur non spiegando come l'oggetto era rimasto incastrato, ha quindi raccontato di aver tentato da solo di rimuovere la lampadina utilizzando un cacciavite, ma la manovra ha aggravato ulteriormente la situazione. Il tentativo ha infatti causato lesioni alla mucosa rettale, aumentando il pericolo di complicanze come perforazioni, infezioni o persino sepsi.

In ospedale, invece, i medici hanno effettuato un intervento endoscopico in sedazione: la lampadina è stata afferrata con una pinza chirurgica ed estratta integra, evitando possibili traumi alla parete intestinale. Ora l’anziano è ricoverato nel reparto di chirurgia generale, sotto stretto monitoraggio a causa dell’età avanzata e delle microabrasioni residue provocate dai tentativi di rimozione autonoma.