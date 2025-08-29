L’attentato sarebbe stato in programma il 7 luglio 2024 in occasione della visita del pontefice del capoluogo friulano, l’arma prescelta era una pistola automatica Luger calibro 9

C'era un possibile piano dell'Isis turco per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa. Lo rivela oggi 'Il Piccolo' citando i "carteggi di indagine riferiti agli accertamenti di intelligence" su una pistola scoperta in un trolley alla stazione il giorno prima della visita del Pontefice nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, avvenuta domenica 7 luglio 2024 in occasione della chiusura della 50esima settimana sociale dei cattolici.

L’Interpol ha arrestato un turco di 46 anni, Hasan Uzun, ora detenuto in carcere, che avrebbe portato la pistola. “Si tratta di un’automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger matricola 5793N con caricatore. C'erano le munizioni: 14 cartucce”, scrive il quotidiano spiegando che “secondo le indagini l'attentato sarebbe stato progettato da un'organizzazione turca legata all'Isis K. Uzun, estradato dall'Olanda, ha trascorso alcuni giorni in carcere a Milano e adesso è in una cella d'isolamento nel carcere di Trieste.