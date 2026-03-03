Il Comitato accusa resistenze burocratiche e annuncia segnalazioni al Ministero. Stoccata anche alla Provincia: «Quattro anni di disastri, servono trasparenza e scorrimento graduatorie»

Il Comitato PA Calabria annuncia l’invio, nella giornata di domani, di una diffida formale al Comune di Cosenza affinché proceda all’adeguamento del nuovo PIAO e all’ampliamento a diciotto delle unità dirigenziali, attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente. Nel mirino, secondo il Comitato, ci sarebbero alcuni “ostacoli interni” attribuiti alla dirigenza amministrativa.

«Gli impedimenti sollevati dalla burocrazia, dalla neo dirigente del personale e dalla segreteria generale non possono bloccare decisioni che spettano alla politica», afferma l’avvocato Roberto De Marco, portavoce del Comitato. «Il sindaco Caruso – aggiunge – deve assumere una posizione chiara e superare le resistenze interne. I dirigenti non sono eletti e non possono interferire con l’indirizzo politico».

Il Comitato annuncia inoltre di essere pronto a segnalare al Ministero dell’Interno presunte incompatibilità presenti negli uffici comunali, così come di voler trasmettere nei prossimi giorni una relazione dettagliata sulla gestione di Arpacal.

Non meno duro il giudizio rivolto alla Provincia di Cosenza. «I quattro anni di amministrazione Succurro sono stati un disastro, per usare un eufemismo», sostiene De Marco. A pesare, secondo il Comitato, ci sarebbero concorsi bocciati dal Tar, procedure annullate dall’attuale presidente Lamensa, presunti casi di dirigenti che avrebbero nominato i propri congiunti come Rup e incarichi di bilancio affidati a figure già coinvolte nel dissesto del Comune capoluogo.

L’appello finale è rivolto a chi si candida alla guida dell’Ente: «Chiunque vinca le provinciali percorra una strada diversa: priorità agli idonei e massima trasparenza».