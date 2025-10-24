Si sono svolti nella chiesa di Strozza (Bergamo) i funerali di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa a coltellate a Milano dal suo ex fidanzato.

Prima che la bara di Pamela lasciasse la chiesa un organista ha intonato Nothing compares 2 You, canzone scritta da Prince e resa celebre da Shinead O'Connnor. Il corteo si è quindi incamminato dalla chiesa di Sant'Andrea apostolo verso il cimitero. Alla fine della cerimonia funebre c'è stato anche un applauso.

La chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove sono stati celebrati i funerali di Pamela Genini, era piena di gente. Nel primo banco erano seduti la mamma di Pamela e il compagno, dietro gli altri parenti. Per volere della famiglia di Pamela in chiesa non sono state ammesse le telecamere. La bara bianca è entrata sulle note de "L'ultimo dei mohicani".

Le esequie sono state celebrate dal parroco di Strozza don Luigi Carminati ma con concelebranti provenienti da tutta la valle Imagna. Presenti anche dei sindaci dei Comuni vicini con la fascia tricolore. Nel momento di preghiera che ha preceduto il funerale, don Carminati ha parlato di "uomini desiderosi solo di possedere, incapaci di amare: liberali dalla vergogna e restituisci loro la dignità".

"O Signore, ti portiamo tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare", ha detto poi don Luigi.

"Signore, liberale dal male, dall'unificazione e dalla vergogna e restituisci loro dignità - ha proseguito il sacerdote - . Ti portiamo il pensiero perverso di tutti coloro che ancora credono che la donna sia solo un oggetto di piacere, un'immagine da mostrare, merce di scambio e di guadagno, illudendole di incoronarle a reginette, ma con corone di spine, che violano l'identità. Signore, purifica il loro sguardo". "Siamo qui in una giornata di sole perché Pamela è un raggio di sole nei nostri cuori ", ha sottolineato ancora.

Ai funerali ha partecipato anche l'amica Elisa, entrata in chiesa con un mazzo di fiori bianchi. "Le piaceva il bianco - ha detto la sua migliore amica -. Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così come le altre amiche, Elisa è stata criticata dalla madre di Pamela che le ha accusate di averla lasciata sola: "Spero di avere la possibilità di parlarle oggi", ha detto. "Vediamo Soncin quando parla, cosa dice, quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo. Siamo in buone mani, la dottoressa Menegazzo sta facendo tutto il possibile e siamo a completa disposizione. Adesso è il momento del dolore e di andare a pregare per lei", ha concluso Elisa.