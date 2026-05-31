L’insegnante di una scuola primaria del Milanese è indagato per violenza sessuale. Accertamenti su altri possibili episodi

Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri durante l’orario scolastico. L’intervento è scattato nella mattinata, mentre erano in corso le lezioni, dopo circa un’ora dall’inizio dell’attività didattica.

L’operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un’indagine su presunti episodi ai danni di alcuni alunni. L’insegnante, di circa trent’anni, è indagato per violenza sessuale su più minori.

L’arresto durante l’orario scolastico

Secondo quanto emerso, i carabinieri sono intervenuti all’interno dell’istituto nel corso della mattinata. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza, nell’ambito degli accertamenti avviati dopo alcune segnalazioni arrivate ai militari della stazione competente per territorio.

L’arresto riguarda, allo stato, presunti episodi riferiti a due bambini. Gli investigatori stanno però proseguendo le verifiche per comprendere se vi siano altri fatti da ricostruire e se ulteriori minori possano essere stati coinvolti.

Gli accertamenti della Procura

La Procura di Milano sta coordinando l’attività investigativa, finalizzata a ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della scuola e a verificare la portata complessiva delle condotte contestate.

Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbero essere almeno altri quattro i minori coinvolti in episodi ancora al vaglio degli inquirenti. Gli accertamenti sono in corso e riguardano testimonianze, segnalazioni ed elementi utili a definire il quadro dell’indagine.