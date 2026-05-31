L’evento promosso da Sonny Fata e Kyphi ha unito profumeria artistica, istituzioni, cultura e orgoglio calabrese

Il Made in Italy ha trovato a Cosenza una nuova vetrina di prestigio, tra profumi d’autore, artigianato d’eccellenza, simboli dell’eleganza internazionale e mito automobilistico. La città si è trasformata per una sera in capitale dell’alto artigianato e dell’esperienza sensoriale italiana, grazie all’evento ideato e promosso da Sonny Fata, titolare del brand Kyphi.

Una serata pensata per celebrare il saper fare nazionale e valorizzare le eccellenze capaci di dare lustro al territorio calabrese, con un intreccio di impresa, cultura, istituzioni, associazionismo e identità.

Kyphi e il viaggio nel cuore dell’eccellenza sensoriale

L’evento ha rappresentato un viaggio nel cuore della profumeria artistica e dell’alto artigianato, culminato con la presentazione al pubblico di nuove creazioni liquide d’autore. Tra queste, grande attenzione ha suscitato il debutto della composizione ispirata alle note di Baccarat Rouge.

A impreziosire la presentazione è stato Benito Barberi, manager per il Sud Italia e figura di riferimento per prestigiosi brand internazionali del gruppo LVMH, realtà che custodisce nomi centrali dell’eleganza globale come Louis Vuitton, Dior e Maison Francis Kurkdijan.

La presenza del mondo LVMH a Cosenza è stata letta come un segnale di grande valore per la città e per la Calabria, capace di attrarre attenzione e relazioni di livello internazionale nel settore del lusso, della ricerca olfattiva e dell’esperienza d’autore.

Profumi e Ferrari, incontro tra eleganza e mito italiano

La serata ha unito il fascino olfattivo al mito automobilistico grazie alla partnership con la Scuderia Ferrari Club di Cosenza, rappresentata dal presidente e imprenditore Pietro Carlomagno.

Gli ospiti hanno potuto ammirare un’esclusiva esposizione di modelli Ferrari storici e recenti, in un accostamento simbolico tra due dimensioni del Made in Italy: la raffinatezza delle essenze e la potenza iconica del Cavallino rampante.

Un incontro tra mondi diversi ma accomunati dalla stessa idea di eccellenza: cura del dettaglio, identità, stile, innovazione e riconoscibilità internazionale.

Istituzioni, cultura e associazionismo insieme

L’iniziativa ha visto la partecipazione di realtà culturali, istituzionali e associative della Calabria, confermando la capacità dell’imprenditoria locale di costruire reti qualificate attorno ai progetti di valorizzazione del territorio.

Di rilievo la presenza della Federiciana Università Popolare di Roma, rappresentata dai direttori di Dipartimento Filomena Falsetta e Pasquale Giardino, indicata come istituzione vicina allo sviluppo culturale e alla diffusione dei saperi multidisciplinari.

Alla serata hanno preso parte anche gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, tra cui il cavaliere Pasquale Giardino, l’ufficiale Giacomo Ferlaino e il cavaliere Rosario Barillà, a testimonianza del valore civico e simbolico dell’appuntamento.

Il messaggio di Simona Loizzo

Al centro dell’evento anche il plauso della deputata Simona Loizzo, assente per impegni istituzionali legati anche alla recente approvazione alla Camera della sua proposta di legge sulle Terapie Digitali.

Il messaggio istituzionale della parlamentare è stato illustrato dall’avvocato Filomena Falsetta, responsabile dei rapporti istituzionali del deputato. Loizzo ha definito l’iniziativa un’occasione capace di accendere i riflettori su quanto il territorio sappia esprimere in termini di visione, coraggio imprenditoriale ed eleganza.

Secondo la parlamentare, l’impegno di Sonny Fata e di Kyphi rappresenta la prova di come passione e qualità possano contraddistinguere una Calabria dal carattere riconoscibile.

«L’impegno di un imprenditore illuminato come Sonny Fata, che con la sua Kyphi rappresenta, da ben tredici anni, un punto di riferimento assoluto nel settore della profumeria artistica e d’élite, e al quale va il merito di aver saputo tramutare la ricerca olfattiva in un’esperienza d’arte e di eccellenza, è la prova tangibile di come la passione, unita alla qualità, siano in grado di contraddistinguere la Calabria di un odore inconfondibile».

«Una vittoria storica per Cosenza e per la Calabria»

Nel messaggio, Loizzo ha sottolineato anche il valore della capacità di Kyphi di attrarre e collaborare con un gruppo mondiale come LVMH, portandolo per la prima volta a Cosenza.

«La capacità e la lungimiranza di Kyphi di attrarre, collaborare e portare per la prima volta a Cosenza un colosso mondiale come il Gruppo LVMH, non è soltanto un successo aziendale, ma rappresenta una vittoria storica per la nostra città e per l’intera Calabria, oggi pronta a competere su scala globale senza complessi di inferiorità».

La deputata ha rivolto parole di apprezzamento anche alla Scuderia Ferrari Club di Cosenza e al presidente Pietro Carlomagno, per aver portato nell’evento uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy motoristico.

Il richiamo al Cavallino rampante è diventato così metafora di una Calabria capace di correre verso il futuro, anticipare traiettorie nuove e valorizzare il proprio ingegno.

Calabria sul podio dell’eccellenza

Loizzo ha poi evidenziato il valore delle sinergie tra impresa, istituzioni e mondo culturale.

«Come rappresentante delle Istituzioni da sempre attenta alla valorizzazione della cultura del bello, dell’ingegno e del merito imprenditoriale, ritengo fondamentale sostenere e valorizzare queste sinergie, nella consapevolezza che il Made in Italy non è solo un marchio, ma uno scudo di genialità, grazie al quale la materia, sia essa metallo o essenza, diventa pura emozione».

Infine, il ringraziamento alla Federiciana Università Popolare, ai direttori di Dipartimento Filomena Falsetta e Pasquale Giardino e agli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver contribuito a rendere l’iniziativa un punto d’incontro tra sapere, esempio civile e valorizzazione del territorio.

La chiusura con il buffet celebrativo

La serata si è conclusa con un buffet celebrativo curato da Sandro e Antonella, gestori del ristorante Al Pesce fuor d’Acqua, che hanno accompagnato l’evento con un momento di alta convivialità.