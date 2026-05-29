Le fiamme sono divampate in alcuni ambienti lungo la Silana-Crotonese. Sul posto anche le forze dell’ordine

Un incendio è divampato nei locali della Provincia di Cosenza lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nella zona di Vaglio Lise.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e le forze dell’ordine, presenti per gli accertamenti del caso e per garantire la sicurezza dell’area.

Le fiamme hanno interessato alcuni ambienti situati lungo l’arteria stradale. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’origine del rogo né sull’entità dei danni.