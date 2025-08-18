La famiglia reale norvegese è scossa da un caso giudiziario senza precedenti. Marius Borg Hoiby, 28 anni, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit avuto da una relazione precedente al matrimonio con il principe ereditario Haakon, è stato accusato di 32 reati, compresi quattro stupri.

Il giovane è stato arrestato il 4 agosto 2024 dopo una denuncia di aggressione da parte della fidanzata. L’atto d’accusa lo vede imputato non solo per violenze sessuali, ma anche per violenze domestiche contro un’ex compagna, atti di vandalismo, disturbo della quiete pubblica, aggressioni e violazione di ordini restrittivi.

Accuse pesanti e prove inquietanti

Secondo il pubblico ministero Sturla Henriksbo, Hoiby avrebbe anche ripreso di nascosto i genitali di diverse donne senza il loro consenso. «La pena massima per i reati elencati nell’atto d’accusa è la reclusione fino a 10 anni», ha dichiarato Henriksbo. «Si tratta di atti molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite. Il fatto che Marius Borg Hoiby sia un membro della famiglia reale non dovrebbe significare né un trattamento di favore né una condanna più severa rispetto ad altri casi analoghi».

I presunti episodi di stupro sarebbero avvenuti nel 2018, nel 2023 e due volte nel 2024, uno dei quali dopo l’avvio delle indagini.

Le ammissioni del 28enne

Hoiby ha già ammesso l’aggressione per la quale era stato arrestato nell’agosto 2024. Dieci giorni dopo la custodia cautelare aveva diffuso una dichiarazione pubblica in cui ammetteva di aver agito «sotto l’effetto di alcol e cocaina dopo una lite», aggiungendo di soffrire di «disturbi mentali» e di combattere «da anni contro la dipendenza da sostanze».

Dal palazzo reale all’aula di tribunale

Marius Borg Hoiby è salito alla ribalta a soli quattro anni, quando sua madre sposò il principe ereditario Haakon, con il quale ha avuto altri due figli: la principessa Ingrid Alexandra, oggi 21enne, e il principe Sverre Magnus, 19 anni. Cresciuto all’interno della famiglia reale, era considerato un personaggio noto nel Paese, seppur lontano dagli incarichi ufficiali.

Ora il suo destino si gioca nelle aule di tribunale, in un processo che rischia di scuotere profondamente l’immagine della monarchia norvegese.