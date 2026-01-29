Notte di interrogatori a Patti (Messina) dopo che ieri nel bosco di Montagnareale sono stati trovati i corpi di tre cacciatori crivellati di colpi. Le vittime sono l'82enne Antonio Gatani, di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, originari di San Pier Niceto. Tutti e tre erano armati di fucile. Indagano i carabinieri che da ieri hanno sentito diverse persone, tra cui i parenti e gli amici dei tre uomini. I militari hanno ascoltato per tutta la notte in caserma a Patti una persona che di solito andava a caccia con Antonio Gatani.

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Tra cui un incidente di caccia o una lite poi culminata con un doppio omicidio e un suicidio. L'allarme sarebbe stato dato da un amico di una delle tre vittime che non aveva notizie dell'amico da ore. L'area boschiva in cui sono stati trovati i tre cadaveri è stata interdetta e posta off limits. Il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo e i carabinieri sono rimasti sul posto fino a tardi. La Procura di Patti ha disposto l'autopsia sui corpi dei tre cacciatori.