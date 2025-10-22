Una donna di 55 anni è stata aggredita oggi, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata accoltellata da un aggressore del quale non si conosce ancora l'identità.

Soccorsa dai sanitari dell'Areu 118, la 55enne è stata ricoverata all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sarebbe stata colpita a volto, collo, addome e torace.