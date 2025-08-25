La madre di Enzo Salvi è morta. Il comico romano aveva rinviato nei giorni scorsi lo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere all’Anfiteatro “Costantino Belluscio” di Altomonte, nell’ambito del Festival Euromediterraneo. Attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, Salvi ha annunciato la perdita della madre, condividendo con i fan il proprio dolore e l’affetto per la famiglia.

«Ciao mamma – scrive il comico – hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto».

Nel post, Salvi ha raccontato il legame profondo con la madre, definendola «il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore». La perdita lascia un vuoto enorme, ma anche un’eredità di insegnamenti e affetto: «Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno», ha scritto il comico.

Un pensiero particolare è rivolto anche al resto della famiglia: «In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò, Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato».

Salvi ha concluso il messaggio con un ringraziamento a tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento difficile: «Un ringraziamento dal profondo del mio cuore a tutti i miei amici speciali che mi sono stati sempre vicino. Grazie di esistere».