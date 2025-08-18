Ha rubato l’identità a un imprenditore brianzolo e, fingendosi lui, si è comprato un’Audi A3 del valore di oltre 46mila euro. Protagonista della vicenda è un pensionato di 73 anni residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Mariano Comense, l’uomo avrebbe utilizzato documenti d’identità e fiscali falsamente intestati alla vittima. Con questi, il 7 maggio 2025 ha attivato un conto corrente online e, pochi giorni dopo, tra il 9 e il 12 maggio, è riuscito ad acquistare l’auto di lusso tramite un finanziamento con Volkswagen Financial Service da 46.383 euro.

L’acquisto e la rivendita lampo

Il 15 maggio 2025 il pensionato ha ritirato l’auto dal concessionario di Parma, ma l’affare era destinato a trasformarsi in liquidità: la vettura è stata rivenduta subito dopo a una terza persona per 26mila euro.

L’inchiesta è partita dalla denuncia dell’imprenditore brianzolo, che il 19 maggio si è rivolto ai Carabinieri segnalando movimenti anomali e l’acquisto mai autorizzato a suo nome.

Identificato con riconoscimento facciale

Grazie al sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I., i militari hanno identificato il sospetto, riconosciuto anche dall’addetto alla consegna dell’auto come colui che aveva ritirato la vettura in concessionaria.

Il 73enne è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e acquisto fraudolento di auto. Intanto la Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense prosegue le indagini per capire se dietro la truffa ci siano anche complici o una rete più ampia di ricettatori.