Si chiamava Francesco Aronica il ragazzo morto dopo un tuffo nelle acque di Lama Monachile, a Polignano a Mare, nel Barese. Aveva 23 anni, era originario di Catania e si trovava in Puglia per una vacanza con gli amici.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato da un’altezza di diversi metri, impatto che gli è stato fatale nonostante i soccorsi immediati. La notizia della sua morte ha destato profonda commozione sia a Polignano che nella sua città natale.

Aronica era conosciuto anche per la sua passione sportiva: era infatti un atleta di football americano, in forza agli Elephants Catania. Proprio la squadra lo ha ricordato con un post pubblicato sui social: «Con immenso dolore gli Elephants Catania annunciano la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Francesco non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

Il club etneo si è stretto attorno alla famiglia e agli amici del giovane atleta: «Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita». Una tragedia che spezza una vita giovanissima e lascia sgomenta un’intera comunità, tra Catania e la Puglia, in una delle località turistiche più note d’Italia.