Il piccolo è sfuggito al controllo dei familiari ed è entrato in acqua dopo essere salito sulla scaletta

Un bambino di due anni è annegato in una piscina gonfiabile. La tragedia si è verificata a Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei familiari e sarebbe entrato in piscina da solo, utilizzando una piccola scaletta.

A ritrovarlo privo di sensi sarebbe stata la nonna. Immediata la chiamata al 118. I soccorritori hanno tentato più volte di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.