Il prodotto interessato è il lotto 25 189 dei filetti di alici di Sicilia all’olio d’oliva da 156 g, venduti in vaso di vetro

Il supermercato Conad ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di alici di Sicilia all’olio di oliva, venduti in vaso di vetro da 156 g, a causa della presenza di istamina oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Il lotto interessato è il numero 25 189, prodotto da Iconsitt S.r.I. presso lo stabilimento di Viale S. Isidoro n. 20, IT 455 CE. La data di scadenza del prodotto è il 30/10/2026.

Conad invita i clienti che fossero in possesso di questo lotto a riportare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Sarà possibile ottenere la sostituzione con altro prodotto o il rimborso dell’importo speso.

Il richiamo segue le disposizioni di sicurezza alimentare volte a tutelare la salute dei consumatori, in quanto l’assunzione di alimenti con livelli elevati di istamina può causare reazioni avverse, soprattutto in soggetti sensibili.

Avvertenze per i consumatori: non consumare i filetti di alici appartenenti al lotto 25 189 e riportarli immediatamente al punto vendita Conad per procedere alla sostituzione o al rimborso.