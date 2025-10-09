Il supermercato Conad ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di alici di Sicilia all’olio di oliva, venduti in vaso di vetro da 156 g, a causa della presenza di istamina oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Il lotto interessato è il numero 25 189, prodotto da Iconsitt S.r.I. presso lo stabilimento di Viale S. Isidoro n. 20, IT 455 CE. La data di scadenza del prodotto è il 30/10/2026.

Conad invita i clienti che fossero in possesso di questo lotto a riportare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Sarà possibile ottenere la sostituzione con altro prodotto o il rimborso dell’importo speso.

Il richiamo segue le disposizioni di sicurezza alimentare volte a tutelare la salute dei consumatori, in quanto l’assunzione di alimenti con livelli elevati di istamina può causare reazioni avverse, soprattutto in soggetti sensibili.

Avvertenze per i consumatori: non consumare i filetti di alici appartenenti al lotto 25 189 e riportarli immediatamente al punto vendita Conad per procedere alla sostituzione o al rimborso.