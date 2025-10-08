I supermercati Il Gigante e il Ministero della Salute hanno segnalato un richiamo precauzionale relativo a un lotto di hamburger di bovino di razza chianina, prodotti da Coprocar S. Nicolò. L’allerta, diffusa l’8 ottobre 2025, riguarda un errore di etichettatura: sulla confezione non è stata riportata la data di scadenza.

Il lotto coinvolto è il 25-2839, venduto in vaschette da circa 360 grammi, con scadenza fissata al 10 ottobre 2025. Gli hamburger sono stati realizzati presso lo stabilimento di via dello Scalo 14, Montecastrilli (Terni), marchio di identificazione IT 2376/S UE.

Raccomandazioni per i consumatori

A titolo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto oltre la data di scadenza. I clienti che hanno acquistato gli hamburger possono restituirli al punto vendita per ottenere il rimborso. Il richiamo si inserisce in una serie di controlli di sicurezza alimentare che nel solo 2025 hanno già portato a 196 allerte e al ritiro di circa 460 prodotti di diversi marchi e aziende, secondo i dati diffusi da Il Fatto Alimentare.