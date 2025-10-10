Il 7 ottobre 2025 Apicoltura Brezzo S.r.l. ha diffuso un richiamo precauzionale relativo alla polenta macinata a pietra da 500 grammi, marchiata Molino Rosso, lotto di produzione BREZZO06022026, con scadenza al 6 febbraio 2026.

Il provvedimento è stato disposto a seguito del riscontro di un contenuto di fumonisine superiore ai limiti di legge, sostanze tossiche che possono rappresentare un rischio per la salute se consumate in quantità elevate.

I consumatori in possesso del prodotto sono invitati a restituirlo direttamente all’azienda e a esporre il modello di richiamo presso il punto vendita dove è stato acquistato. L’azienda provvederà alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso.

La sede dello stabilimento produttivo è in Via Torino, 41 – Corneliano (CN). Il richiamo si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza alimentare volte a garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti.