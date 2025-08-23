La 23enne denuncia sui social l’episodio avvenuto durante una tac. Ospedale apre indagine interna, la vicenda diventa virale
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
È diventato virale il video di Marzia Sardo, 23 anni, studentessa di recitazione, che in lacrime ha denunciato sui social una molestia verbale subita al Policlinico Umberto I di Roma. La giovane, in pronto soccorso per accertamenti, ha raccontato che mentre si preparava a una tac al cranio, un tecnico le avrebbe detto: «Se vuoi togliere il reggiseno ci fai felici tutti».
«Sono qui perché sto male – ha dichiarato tra le lacrime – e il pensiero del medico è dire una cosa del genere. Non bisogna restare in silenzio davanti a episodi così».
La reazione dell’ospedale
La direzione del Policlinico ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna: «Come da prassi – si legge in una nota – l’Umberto I ha aperto un’istruttoria per valutare eventuali comportamenti disciplinari. La difesa della salute pubblica e il rispetto dei pazienti sono priorità assolute». Già da lunedì saranno ascoltati i testimoni dei fatti.
Il caso diventa virale
Il video ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti. Non sono mancati però gli attacchi alla studentessa, accusata da alcuni di aver reagito in maniera esagerata.
Sardo ha replicato: «Il fatto che venga giudicata la mia reazione invece che l’azione compiuta la dice lunga. Io quelli che dicono che era solo una battuta non li degno di parola: sono i figli sani di una società malata».
La denuncia pubblica
La giovane ha annunciato la presentazione di un reclamo formale contro il comportamento del tecnico e ha ribadito la necessità di denunciare: «Sono stanca di dovermi interfacciare con queste cose anche in ospedale, un luogo che dovrebbe essere sicuro. Non è normale e non deve diventarlo».