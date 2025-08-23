È diventato virale il video di Marzia Sardo, 23 anni, studentessa di recitazione, che in lacrime ha denunciato sui social una molestia verbale subita al Policlinico Umberto I di Roma. La giovane, in pronto soccorso per accertamenti, ha raccontato che mentre si preparava a una tac al cranio, un tecnico le avrebbe detto: «Se vuoi togliere il reggiseno ci fai felici tutti».

«Sono qui perché sto male – ha dichiarato tra le lacrime – e il pensiero del medico è dire una cosa del genere. Non bisogna restare in silenzio davanti a episodi così».

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

La reazione dell’ospedale

La direzione del Policlinico ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna: «Come da prassi – si legge in una nota – l’Umberto I ha aperto un’istruttoria per valutare eventuali comportamenti disciplinari. La difesa della salute pubblica e il rispetto dei pazienti sono priorità assolute». Già da lunedì saranno ascoltati i testimoni dei fatti.

Il caso diventa virale

Il video ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti. Non sono mancati però gli attacchi alla studentessa, accusata da alcuni di aver reagito in maniera esagerata.

Sardo ha replicato: «Il fatto che venga giudicata la mia reazione invece che l’azione compiuta la dice lunga. Io quelli che dicono che era solo una battuta non li degno di parola: sono i figli sani di una società malata».

La denuncia pubblica

La giovane ha annunciato la presentazione di un reclamo formale contro il comportamento del tecnico e ha ribadito la necessità di denunciare: «Sono stanca di dovermi interfacciare con queste cose anche in ospedale, un luogo che dovrebbe essere sicuro. Non è normale e non deve diventarlo».