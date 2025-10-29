È di un morto e circa 20 studenti contusi, il bilancio di un incidente avvenuto oggi, mercoledì 29 ottobre, a Oderzo, nel Trevigiano. Ad avere la peggio il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, morto sul colpo dopo lo scontro frontale tra la sua auto e un bus Atvo partito da San Donà di Piave, con a bordo una cinquantina di ragazzi.

Il fatto è avvenuto verso le 7.30 lungo via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Non sono ancora chiare le cause dello schianto: non si esclude un malore improvviso dell’anziano automobilista che avrebbe invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile l'impatto con il pullman malgrado il tentativo dell'autista di evitarlo.

Per l’impatto l’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata. Sul posto il Suem 118 ha inviato 6 ambulanze e l’elicottero decollato da Treviso. Intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Cessalto che stanno svolgendo gli accertamenti.

Tra i feriti c’è anche lo stesso conducente del bus interurbano. Dodici studenti sono stati portati al pronto soccorso di Oderzo, altri tre in quello di San Donà di Piave (Venezia), dove ne sono poi arrivati altri due in forma autonoma. Altri quattro ragazzi sono stati portati dai loro genitori al pronto soccorso di Portogruaro (Venezia). A quanto risulta all’Adnkronos che ha sentito le due aziende sanitarie territoriali coinvolte, tutti sarebbero in fase di dimissione.