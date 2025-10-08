L’ufficiale giudiziario accompagnato dalla polizia aveva bussato alla sua porta per notificargli l’atto e lui si è lanciato dal sesto piano, nell’appartamento il biglietto d’addio: «Non ce la faccio più»

Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. È successo questa mattina poco dopo le 9 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Prima di togliersi la vita la vittima, un uomo di 71 anni, ha lasciato un biglietto.

L'uomo aveva due anni di affitto arretrato e non era la prima volta che l'ufficiale giudiziario tentava di notificargli l'atto, divenuto ormai esecutivo. Questa mattina nel condominio di via Puricelli Guerra si era presentata a supporto anche una pattuglia della polizia, oltre al proprietario di casa.

Nell'appartamento al sesto piano il 71enne, senza figli e divorziato, viveva solo. Non appena ha sentito bussare alla porta, è andato sul balcone e si è buttato nel vuoto, morendo sul colpo. In casa i poliziotti hanno trovato il biglietto d'addio. Poche parole, sufficienti a raccontare la disperazione dell'uomo: "Non ce la faccio più".