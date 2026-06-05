Paura sull'A3 Napoli-Salerno per una Fiat Panda che viaggiava contromano in direzione Napoli. A darne notizia è Salerno Today. Alla guida dell'auto bianca c'era una suora che percorreva pericolosamente la corsia opposta a quella di marcia, costringendo diversi automobilisti a frenare di colpo, sterzando per evitare l'impatto.

La segnalazione è arrivata subito alla polizia stradale che hanno bloccato la Panda vicino a Castellamare di Stabia. Dentro l'auto c'era una suora che si è giustificata dicendo agli agenti di essersi distratta ascoltando il Rosario alla radio. La religiosa rischia il ritiro della patente.