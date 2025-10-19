Doveva essere una notte di festa, il rientro da un compleanno, invece si è trasformata in tragedia. Tre ragazzi poco più che ventenni hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti, uno in modo gravissimo, in un incidente avvenuto ad Asiago nella notte tra sabato e domenica.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30 in via Verdi, lungo la strada che conduce al parco Millepini. L’auto, una Peugeot 207, con a bordo cinque amici tutti vicentini, ha centrato in pieno la fontana al centro della rotatoria. L’impatto è stato devastante: i tre giovani, due originari di Lusiana e uno di Creazzo, sono morti sul colpo, sbalzati tra le lamiere.

Gli altri due occupanti, entrambi 21enni, sono stati soccorsi dagli operatori del Suem 118. Uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa: ha riportato fratture craniche e contusioni cerebrali e toraciche. L’altro, rimasto cosciente, ha riportato lesioni giudicate di media entità.

L’allarme e i soccorsi

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i corpi senza vita e a mettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: non si escludono la velocità elevata e una possibile distrazione come cause dello schianto, ma gli accertamenti sono in corso.

Comunità sotto choc

La notizia ha scosso l’intero Altopiano di Asiago, già provato da un’altra tragedia solo un mese fa: la morte del 13enne Stefano Angonese, travolto da un’auto pirata mentre camminava con un amico lungo la provinciale di Tortima, a Lusiana Conco. Anche in quel caso una vita spezzata troppo presto, con un dolore che resta ancora vivo.

Ora l’ennesimo dramma, con tre famiglie che piangono ragazzi nel fiore degli anni. Amici e conoscenti hanno iniziato a radunarsi davanti alle case delle vittime, in un silenzio rotto solo dal pianto e dall’incredulità.

L’eco della tragedia

Il sindaco di Asiago ha parlato di una “notte di dolore indicibile per tutta la comunità”, mentre i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, ma intanto resta l’amara certezza di una vita spezzata tre volte in una sola notte.