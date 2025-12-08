Il corpo era a 12 metri di profondità. Le indagini sono in corso: nessuna ipotesi esclusa

È stata una domenica tragica quella del 7 dicembre sul lago di Como. Nel pomeriggio, il corpo di una ragazza di 23 anni è stato ritrovato nei fondali antistanti il territorio di Tremezzina, dopo ore di ricerche avviate in seguito alla segnalazione di alcuni passanti.

L’allarme era scattato quando, su un pontile della zona, erano stati rinvenuti alcuni effetti personali. Gli oggetti, immediatamente riconosciuti come appartenenti alla giovane, hanno fatto temere il peggio e attivato una complessa operazione di ricerca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la guardia costiera e i mezzi navali del Terzo Nucleo di Menaggio, oltre a un’unità dei vigili del fuoco di Dongo. Le ricerche sono state coordinate dalla guardia costiera.

Decisivo l’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Torino, specializzati nelle immersioni in profondità. Dopo ore di lavoro, il corpo della giovane è stato individuato sul fondale, a circa 12 metri di profondità.

Sul luogo del ritrovamento anche i sanitari del 118, attivati dalla centrale operativa Areu Lombardia, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori: si valuta il gesto volontario, un possibile incidente, un malore improvviso o eventuali responsabilità di terzi. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore, mentre si attendono ulteriori elementi per chiarire la dinamica e le cause della tragedia.