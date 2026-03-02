Accredito su libretto, BancoPosta e Postepay Evolution: possibile prelevare dai Postamat. Consigliati orari e giorni per ridurre le code
L’avvio del mese porta con sé una scadenza attesa da migliaia di cittadini: Poste Italiane comunica che le pensioni di marzo saranno in pagamento da lunedì 2 in tutti i 228 uffici postali della provincia di Cosenza.
Pagamento allo sportello e accredito: cosa cambia
Dalla stessa data, lunedì 2, le pensioni saranno disponibili anche per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. In questo caso, i titolari potranno prelevare contanti agli ATM Postamat presenti sul territorio, evitando il passaggio allo sportello.
Polizza gratuita anti-furto: fino a 700 euro l’anno
Poste segnala inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro l’anno in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia allo sportello sia agli ATM Postamat.
Il consiglio per evitare code
Per limitare tempi di attesa oltre la media, Poste invita i pensionati – quando possibile – a recarsi in ufficio in tarda mattinata o nel pomeriggio, e a privilegiare i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare poste.it o contattare il numero 06 45263322.