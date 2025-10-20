Il dramma nel Novarese: i tre ragazzi, cittadini pakistani tra i 20 e i 22 anni, stavano attraversando i binari. Indagini in corso della Polfer

Grave incidente ferroviario nel Novarese. Tre giovani, tutti cittadini pakistani di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati travolti da un treno proveniente da Torino e diretto a Milano mentre attraversavano i binari nei pressi della stazione di Trecate.

Il bilancio è tragico: un morto e due feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia ferroviaria e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I soccorsi e le indagini

Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi stavano attraversando i binari al passaggio del convoglio, che non ha potuto evitarli.

Per uno dei tre non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli altri due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara: uno si trova in prognosi riservata, l’altro ha riportato ferite di media gravità.

Sono in corso accertamenti da parte della Polfer, che dovrà chiarire le cause e verificare se i tre si trovassero sui binari per attraversare o per altri motivi. L’incidente ha provocato ritardi e interruzioni sulla linea Milano–Novara, con conseguenti disagi alla circolazione ferroviaria.

Sul grave episodio è intervenuto anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che in una nota ha espresso «profondo dolore per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara, dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione».

Il ministro ha inoltre chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto e ha espresso «massima vicinanza alle famiglie coinvolte», assicurando il pieno sostegno del dicastero alle autorità competenti.