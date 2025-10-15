Una donna di 29 anni Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione di via Iglesias. L’uomo, 52 anni, si è poi ferito alla gola: è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda.

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione di via Iglesias, a Milano, dal compagno 52enne che, subito dopo, ha tentato di togliersi la vita. L’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, nel quartiere Gorla. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe inferto numerose coltellate alla compagna, che avrebbe tentato disperatamente di chiedere aiuto dal terrazzo dell’abitazione. Poi ha rivolto l’arma contro se stesso, colpendosi alla gola.

La tragedia si inserisce in un quadro allarmante: dall’inizio del 2025 all’8 ottobre, secondo i dati dell’osservatorio di “Non Una di Meno”, in Italia si contano almeno 70 femminicidi, tre suicidi indotti di donne e sei casi in fase di accertamento.

Appena 19enne Pamela aveva partecipato al programma "L’isola di Adamo ed Eva" su Deejay Tv, condotto da Vladimir Luxuria. Poi ha lavorato per diversi anni come modella e ha provato a guadagnare con uno shop online che gestiva insieme a un'amica, Elisa Bortolotti. «EP SheLux è un brand Made in Italy - si legge sul sito internet del marchio - che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare».

Viene raccontata come una persona sempre solare e sorridente. Nel quartiere i vicini la vedevano spesso portare a spasso il suo cagnolino, dal quale non si separava mai.

Pamela Genini e il compagno Gianluca Soncin stavano insieme da circa un anno. La scorsa estate, riporta Il Giorno, sarebbero stati in vacanza all'Isola d'Elba. Una vacanza che sarebbe stata interrotta bruscamente: la donna avrebbe deciso di andarsene dopo che Soncin aveva minacciato di uccidere il suo cane.