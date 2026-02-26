La montagna presenta ancora un conto pesantissimo in Valtellina. Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo essere state travolte da una valanga sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nel territorio comunale di Valdidentro, in provincia di Sondrio.

Secondo quanto riportato da SondrioToday, le vittime sarebbero due giovani sci-alpinisti esperti: la bormina Marika Mascherona, 28 anni, e il sondalino Alberto De Maron, classe 2001.

La valanga e l’allarme del terzo sci-alpinista

L’allarme è scattato grazie a un terzo sci-alpinista, amico dei due e testimone dell’evento, che è riuscito a salvarsi. L’uomo è stato valutato sul posto dai soccorritori e, secondo quanto riferito, non ha avuto necessità di ospedalizzazione.

I soccorsi: elicotteri e intervento lungo

Sul posto sono intervenuti Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso, decollati da Sondrio e Bergamo. Le operazioni si sono svolte in uno scenario complesso e hanno impegnato i soccorritori per quasi cinque ore.

La valanga, secondo la prima ricostruzione, si sarebbe staccata a circa 2.900 metri di quota, poco distante dalla cima del Monte Cornaccia, nell’area dei laghi di Cancano, al confine con la Svizzera.