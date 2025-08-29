Il fatto risale a settembre 2023 in provincia di Brescia. La piccola fu ricoverata in ospedale e poi trasferita in una comunità protetta. La Procura ha chiuso le indagini

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per un 29enne bengalese accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di dieci anni. I fatti risalgono a settembre 2023 all’interno del centro di accoglienza straordinaria di San Colombano di Collio, in Valtrompia, dove la minore viveva insieme alla madre.

A far scattare l’inchiesta è stata la segnalazione dell’ospedale Civile di Brescia, dove la bambina era stata accompagnata dopo che la madre, insospettita da strani dolori e comportamenti insoliti, si era confrontata con un’educatrice. Gli esami medici avevano rivelato una gravidanza in corso, successivamente interrotta.

Le indagini, coordinate dalla pm Federica Ceschi, hanno portato all’arresto dell’uomo poche settimane dopo. La piccola, ascoltata in audizione protetta, avrebbe confermato le accuse, fornendo elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

La vicenda ha suscitato forte clamore anche per il contesto in cui si è consumata. Il centro, aperto dal 2015, non aveva mai registrato criticità analoghe, ma è stato comunque chiuso nel marzo scorso. L’udienza preliminare sarà fissata nei prossimi giorni.