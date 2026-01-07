Una giornata di festa, pensata per celebrare l’ultimo appuntamento del periodo natalizio, si è trasformata in una serata di cronaca a Castrolibero. Durante la tradizionale festa dell’Epifania, organizzata in piazza e molto partecipata soprattutto da famiglie e bambini, l’ex sindaco del centro cosentino e oggi consigliere regionale di Italia del Meridione, Orlandino Greco, è stato improvvisamente aggredito con un pugno in volto.

L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di numerosi presenti. Un uomo, sceso da un’auto, si sarebbe diretto senza esitazioni verso il consigliere regionale colpendolo al volto. Un gesto rapido e violento, avvenuto in un contesto pubblico e festoso, che ha immediatamente suscitato sconcerto tra i partecipanti.

Ai nostri microfoni, Greco ha raccontato l’accaduto sottolineando la gravità dell’episodio: «Sono quei gesti che rimangono e che non mi erano mai capitati in tanti anni di attività politica. È stato un gesto grave, avvenuto durante una festa bellissima, la festa della frazione dove sono cresciuto, con tanti bambini che celebravano la Befana. Questo signore è sceso dalla macchina, si è avvicinato e mi ha sferrato un pugno davanti a tutti».

Solidarietà dal mondo politico: «Non riesco a rispondere a tutti»

Il consigliere regionale ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. «C’erano anche i vigili – ha spiegato Greco – è stato un gesto brutto. Ho denunciato tutto e ora sarà la giustizia a fare il suo corso».

Nelle ore successive all’aggressione, Greco ha ricevuto una vasta ondata di solidarietà dal mondo politico e istituzionale. «Non riesco a rispondere a tutte le migliaia di telefonate che stanno arrivando – ha raccontato – da colleghi del Consiglio regionale, da amministratori locali e da tante persone comuni».

«Un pugno in faccia a tutta la comunità di Castrolibero»

Secondo il consigliere regionale, episodi di questo tipo colpiscono sempre più spesso chi ricopre ruoli amministrativi sul territorio. «Sono gesti che riguardano soprattutto gli amministratori locali, che molte volte si trovano soli nelle scelte e nelle decisioni. Ma più del pugno in faccia ricevuto da me, dispiace per quello dato a una comunità che non merita tutto questo».

Un colpo, dunque, che non ha ferito solo una persona ma un’intera comunità riunita per festeggiare. «Una comunità serena, con bambini, anziani e famiglie – ha concluso Greco – questo sinceramente non è tollerabile». Intanto, sull’episodio continuano le indagini dei Carabinieri, mentre la politica regionale si stringe attorno al consigliere aggredito.