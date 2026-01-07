Si stava svolgendo la festa della Befana nel quartiere di Santa Lucia. Il consigliere regionale ha ricevuto un pugno in volto davanti a bambini e famiglie: denuncia ai carabinieri

Momenti di tensione ieri sera a Castrolibero, dove il consigliere regionale Orlandino Greco è stato vittima di un’aggressione nel corso di una manifestazione pubblica. Il fatto è accaduto durante una festa per bambini in un rione del comune che ha amministrato fino allo scorso ottobre, quando poi è stato eletto tra le fila della Lega a Palazzo Campanella. L’ex sindaco è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Ha inoltre sporto denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri.

L’aggressione è avvenuta durante la festa della Befana del quartiere di Santa Lucia. L’uomo, che Orlandino Greco conosceva, gli avrebbe sferrato un pugno colpendolo sul volto. Il tutto alla presenza di decine di persone, del parroco della Chiesa e di tanti bambini accorsi per l’occasione insieme ai loro genitori. Il consigliere regionale non ha quindi presenziato all’evento per recarsi dapprima nel nosocomio bruzio e poi dalle forze dell’ordine.