La Giunta regionale ha deliberato la richiesta al Governo dopo i violenti eventi meteorologici del 1° aprile che hanno colpito i Comuni dell’area ionica

La Regione Calabria ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, limitatamente al comparto agricolo, per i Comuni dell’Alto Ionio colpiti dai violenti eventi meteorologici dello scorso 1° aprile. Si tratta di un passaggio istituzionale importante, con cui la Giunta prova a dare una prima risposta formale ai danni subiti dalle aziende agricole del territorio.

La decisione è stata assunta con la delibera n. 184 del 22 aprile, attraverso la quale l’esecutivo regionale ha formalizzato la richiesta al Governo nazionale, dopo aver preso atto delle pesanti conseguenze provocate dal maltempo sulle attività produttive del settore primario.

La richiesta della Regione per il comparto agricolo

Il provvedimento riguarda in modo specifico il settore agricolo, duramente colpito nei Comuni dell’Alto Ionio dagli eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio a inizio aprile. La richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale punta ad aprire la strada all’attivazione degli strumenti necessari per sostenere le imprese danneggiate e favorire il recupero delle attività.

La delibera della Giunta rappresenta dunque un atto preliminare ma decisivo, perché consente di investire formalmente il Governo della valutazione sullo stato emergenziale del comparto e sulle misure da mettere in campo.

Gallo: «Risposta concreta agli imprenditori agricoli»

A commentare il provvedimento è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha sottolineato la rapidità con cui la Regione si è attivata.

«Siamo intervenuti con tempestività per dare una risposta concreta agli imprenditori agricoli dell’Alto Ionio duramente colpiti dagli eventi del 1° aprile», ha dichiarato Gallo.

Secondo l’assessore, la richiesta di calamità naturale costituisce un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa. «Questa richiesta rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa», ha aggiunto.