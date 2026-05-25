Il primo cittadino uscente ha battuto alle urne l’ex sindaco Antonio Longo e la sua lista “Grisolia Bene Comune”, riammessa alla tornata elettorale dal Tar dopo l’iniziale esclusione per problemi legati all’autenticazione delle firme

A Grisolia, dove ha votato il 63,27% degli aventi diritto, è stato rieletto sindaco Saverio Bellusci.

Il primo cittadino, che ha trionfato a capo della lista “Grisolia Unita”, ha battuto alle urne l’ex sindaco Antonio Longo, che ha capeggiato la compagine “Grisolia Bene Comune”. Quest’ultima era stata riammessa alla corsa amministrativa dal Tar Calabria, dopo l’iniziale esclusione dovuta a problemi legati all’autenticazione delle firme.