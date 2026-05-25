Il primo cittadino è alla sua quarta elezione consecutiva nel centro dell’entroterra cosentino. Battuti alle urne Luca Oliva e Andrea Adduci

A Papasidero, centro di meno di 600 abitanti dell’entroterra cosentino, si aggiudica la tornata elettorale il sindaco uscente Fiorenzo Conte, che con la sua lista “Energie 4.0” ha battuto il concorrente Luca Oliva e la compagine “SiAmo Papasidero”, nonché Andrea Adduci, capolista della terza incomoda “Alternativa Sociale Italiana”.

L’affluenza alle urne è stata del 65,55%, contro il 68,50% della scorsa tornata elettorale.

Quarto mandato

Fiorenzo Conte è alla sua quarta elezione consecutiva. La prima fu nel 2020, poi nel 2015 e nel 2020. Oggi la nuova riconferma, con 251 preferenze contro le 210 portate a casa dall’avversario Luca Oliva. La terza lista, invece, ha fatto registrare soltanto tre preferenze.