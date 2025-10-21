Il governatore lancia segnali di distensione al sindaco di centrosinistra della città di Catanzaro: «L’obiettivo prioritario è quello di lavorare insieme per il bene della nostra Regione»

L’assemblea dei sindaci di Arrical ha eletto all’unanimità Nicola Fiorita nuovo presidente dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria. A congratularsi con il sindaco di centrosinistra della città di Catanzaro è il presidente di centrodestra della Regione, Roberto Occhiuto.

«Subito dopo la vittoria alle elezioni regionali – sottolinea Occhiuto – avevo espresso la volontà di avviare un percorso di pacificazione tra le diverse forze politiche calabresi, pur nel rispetto delle legittime sensibilità di ciascuno, con l’unico e prioritario obiettivo di lavorare insieme per il bene della nostra Regione. Il passaggio odierno, per il quale ringrazio in particolare i sindaci di centrodestra, rappresenta un primo, importante e significativo passo in questa direzione».

«Auguro buon lavoro al sindaco Fiorita e all’intera assemblea di Arrical – conclude il governatore calabrese – Ritengo estremamente positivo che, in settori strategici per i servizi ai cittadini, si possa costruire una collaborazione leale e concreta, capace di offrire le migliori risposte possibili alla nostra comunità».