Nei prossimi giorni il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimere un nuovo parere sulla delibera con cui Palazzo dei Bruzi aveva affidato la concessione dell’impianto sportivo alla società rossoblù.

Palazzo dei Bruzi pronto a rivedere la concessione dello stadio San Vito-Marulla alla società Cosenza Calcio. Le parole del sindaco Caruso e del presidente del Consiglio comunale Mazzuca non lasciano spazio a possibili fraintendimenti: «Riteniamo imprescindibile riportare al vaglio del Consiglio comunale la possibilità di rivedere la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla a suo tempo deliberata in favore del Cosenza Calcio. Questo perché è sempre più forte l’attrito che si registra tra la città ed il presidente Eugenio Guarascio, i cui comportamenti e dichiarazioni rappresentano vere e proprie arrampicate sugli specchi, lontane anni luce dal sentire della comunità cosentina che rimane attaccatissima ai colori rossoblù, verso i quali non smettiamo di chiedere e pretendere rispetto.

Ritenendo, dunque, che la questione che investe lo scollamento tra la dirigenza societaria e la città, travalichi il solo ambito sportivo, divenendo una vera e propria questione sociale, reputiamo doveroso risentire l’Assise cittadina sull’intera vicenda che ovviamente terrà conto della concessione e gestione dell’impianto sportivo.

Per questo motivo sono stati richiesti agli uffici comunali competenti delucidazioni relative agli aspetti tecnico/burocratici e legali indispensabili per una valutazione seria, ponderata ed incontestabile. Non appena avremo riscontro alle nostre richieste sarà nostra cura valutare le conclusioni a cui pervengono gli uffici per poter approdare in Consiglio comunale in tempi brevi».