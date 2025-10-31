Palazzo dei Bruzi pronto a rivedere la concessione dello stadio San Vito-Marulla alla società Cosenza Calcio. Le parole del sindaco Caruso e del presidente del Consiglio comunale Mazzuca non lasciano spazio a possibili fraintendimenti: «Riteniamo imprescindibile riportare al vaglio del Consiglio comunale la possibilità di rivedere la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla a suo tempo deliberata in favore del Cosenza Calcio. Questo perché è sempre più forte l’attrito che si registra tra la città ed il presidente Eugenio Guarascio, i cui comportamenti e dichiarazioni rappresentano vere e proprie arrampicate sugli specchi, lontane anni luce dal sentire della comunità cosentina che rimane attaccatissima ai colori rossoblù, verso i quali non smettiamo di chiedere e pretendere rispetto.

Ritenendo, dunque, che la questione che investe lo scollamento tra la dirigenza societaria e la città, travalichi il solo ambito sportivo, divenendo una vera e propria questione sociale, reputiamo doveroso risentire l’Assise cittadina sull’intera vicenda che ovviamente terrà conto della concessione e gestione dell’impianto sportivo.

Per questo motivo sono stati richiesti agli uffici comunali competenti delucidazioni relative agli aspetti tecnico/burocratici e legali indispensabili per una valutazione seria, ponderata ed incontestabile. Non appena avremo riscontro alle nostre richieste sarà nostra cura valutare le conclusioni a cui pervengono gli uffici per poter approdare in Consiglio comunale in tempi brevi».