Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo da circa due anni, sarà il candidato presidente alla Provincia Cosenza per conto del centrodestra. La decisione è maturata in serata al termine di una riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Lega e Italia del Meridione.

La candidatura di Faragalli è stata fortemente sostenuta dal segretario provinciale di Forza Italia, nonché assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che ha lavorato per compattare la coalizione attorno al nome del primo cittadino di Montalto Uffugo.

Il candidato presidente alla Provincia Cosenza Faragalli sfiderà il candidato del centrosinistra, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, in una competizione che si preannuncia politicamente rilevante per gli equilibri territoriali.

Le elezioni si terranno l’8 marzo e serviranno a scegliere il successore di Rosaria Succurro, che ha guidato l’Ente negli ultimi quattro anni prima di essere eletta in Consiglio regionale. Dopo le sue dimissioni, la guida della Provincia è stata assunta dal vicepresidente facente funzione Giancarlo Lamensa.

Si tratta di un’elezione di secondo livello: alle urne non andranno i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale. Un passaggio istituzionale che assume un peso politico significativo, anche alla luce del confronto tra i due schieramenti verso le amministrative del 2027 nel capoluogo.