Bianca Rende presenta il secondo appuntamento del ciclo di incontri sui temi strategici della città, dedicato a un tema cruciale: la sanità. «Questa volta - sottolinea - parliamo di Sanità a Cosenza, dopo la scelta del governo regionale di privare la città del suo presidio Hub. Il diritto alle cure, sancito dalla Costituzione, viene messo in discussione ogni giorno».

«Cosenza rischia di rimanere senza presidi sanitari pubblici lasciando solo strutture private che stanno riorganizzando la loro logistica - dichiara la consigliera comunale -. Nel corso del Consiglio comunale aperto della Città si è preso atto di una verità chiara: Cosenza può e deve ospitare un presidio ospedaliero di primo livello. Per questo motivo, il 6 febbraio, proprio nel Comune di Cosenza, discuteremo delle prospettive e delle azioni collettive da mettere in campo per salvaguardare il diritto alla salute dei cosentini, coinvolgendoli».

«Nessuno è contrario alla realizzazione di un policlinico universitario; tuttavia non si può pensare di farlo svuotando Cosenza delle sue funzioni direzionali e indebolendo i suoi servizi sanitari pubblici, specie in un contesto di medicina territoriale sconnessa e di pronto soccorso insufficiente» conclude Bianca Rende.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini, di rappresentanti parlamentari, consiglieri regionali e comunali, amministratori pubblici, organizzazioni sindacali, associazioni, comitati civici, professionisti del settore e forze politiche. Al termine dell’incontro sarà elaborato un resoconto dettagliato e un documento di sintesi con le principali idee e proposte emerse.