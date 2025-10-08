Capolista con Tridico, ottiene un risultato trasversale e parla di «voto d’opinione» e «necessità di rifondare il centrosinistra»
Con 4.435 preferenze personali, Bianca Rende si conferma la donna più votata dell’area urbana cosentina nelle ultime elezioni regionali. Capolista della lista “Tridico Presidente” nella circoscrizione Nord, a sostegno del candidato governatore Pasquale Tridico, Rende chiude una campagna elettorale intensa, costruita sul contatto diretto con i cittadini e sui temi concreti della Calabria.
La lista ha superato il 7% nella circoscrizione Nord, attestandosi come seconda forza del campo largo, mentre nella provincia di Cosenza ha raggiunto l’11%, piazzandosi subito dietro al Partito Democratico. Nell’area urbana, invece, la lista si è imposta come prima forza, con Rende protagonista assoluta per consenso personale.
Le parole di Bianca Rende
«È stato un onore affiancare il professor Tridico in questa campagna elettorale – ha dichiarato Rende –. I tempi erano strettissimi per farsi conoscere, mentre Occhiuto ha potuto giocare d’anticipo, favorito anche da un certo vittimismo giudiziario». La candidata sottolinea l’assenza di strutture partitiche o sindacali a sostegno della sua corsa: «È stato un voto d’opinione, e questo mi gratifica. Ringrazio chi ha creduto nella mia candidatura come occasione di cambiamento. Sono orgogliosa di aver rappresentato le energie femminili e giovanili che chiedono spazio e fiducia». Parole di riconoscenza anche per il candidato presidente: «A Tridico va il nostro ringraziamento per la generosità, l’onestà e la competenza con cui ha affrontato una sfida difficilissima, in tempi ristretti e in un contesto tutt’altro che favorevole. Ha rappresentato con dignità e autorevolezza un’idea di Calabria diversa, colta e concreta». Più severa l’analisi sullo stato del centrosinistra calabrese: «È un campo sfiancato, disorganizzato e privo di direzione politica, incapace di parlare alla propria gente. I calabresi, di fronte a un sistema di potere e alla sua imitazione, hanno scelto l’originale».
Secondo Rende non basta invocare il rinnovamento: «Occorre un azzeramento vero, un punto e a capo. Solo un nuovo centrosinistra fondato su coraggio, impegno civile e radicamento autentico nel territorio potrà restituire speranza a questa regione».