La delegazione di Europa Verde tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Al centro ambiente, diritti, servizi e campagna elettorale

Una giornata politica tra mobilitazione territoriale, ambiente e campagna elettorale. Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, è stato in Calabria per una serie di iniziative tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, insieme alla delegazione regionale del partito.

A tracciare il bilancio è Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS, che parla di una giornata «intensa, vera, partecipata», attraversata da due luoghi simbolo: l’area interessata dal progetto del Ponte sullo Stretto e la città di Reggio Calabria, dove AVS sostiene la candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia.

Bonelli e AVS a Villa San Giovanni contro il Ponte

La prima tappa si è svolta a Villa San Giovanni, sul lungomare e nei luoghi interessati dal progetto del Ponte sullo Stretto. Qui si è tenuta un’iniziativa No Ponte con cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio.

«A Villa San Giovanni abbiamo vissuto un momento importante di confronto e mobilitazione insieme ai cittadini, sul lungomare e nei luoghi interessati dal progetto del Ponte sullo Stretto», dichiara Campana.

All’iniziativa hanno partecipato la sindaca Giusy Caminiti, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il nuovo responsabile del circolo cittadino di Europa Verde Moreno Caricato, i giovani dei Gev Calabria, amministratori e cittadini.

Per Campana, la mobilitazione conferma la distanza tra il progetto del Ponte e i bisogni concreti del territorio. «La nostra contrarietà al Ponte nasce da questa realtà. Dalla volontà di difendere comunità, paesaggio, economia locale e sicurezza dei cittadini».

Campana: «Priorità sbagliata per il Sud»

Il portavoce regionale di Europa Verde ha espresso apprezzamento per il lavoro della sindaca Giusy Caminiti, definito «serio, costante e coraggioso» nella tutela della comunità di Villa San Giovanni.

«In questi anni la sindaca ha dimostrato cosa significhi amministrare con responsabilità, ascoltando il territorio e opponendosi con determinazione a un progetto che rischia di stravolgere la vita di migliaia di persone», afferma Campana.

Poi l’affondo sulle infrastrutture: «Raggiungendo Villa San Giovanni diventa impossibile non notare la contraddizione enorme che il governo continua a ignorare: le strade per raggiungere il Reggino sono in condizioni drammatiche e la rete ferroviaria continua a essere fragile. Eppure qualcuno pensa che la priorità sia il Ponte sullo Stretto».

Per Campana si tratta di «una scelta sbagliata nelle priorità, devastante sul piano ambientale e completamente distante dai bisogni reali del Sud».

Moreno Caricato alla guida del circolo di Villa San Giovanni

Nel corso della giornata è stato presentato anche Moreno Caricato, nuovo responsabile del circolo cittadino di Europa Verde a Villa San Giovanni.

«Una scelta che rafforza la nostra presenza sul territorio e che parla di impegno autentico, radicamento e partecipazione», sottolinea Campana. «Europa Verde continua a crescere perché cresce il bisogno di una politica credibile, fatta di presenza quotidiana e non di comparse elettorali».

AVS a Reggio Calabria per Mimmo Battaglia

La delegazione si è poi spostata a Reggio Calabria per partecipare all’iniziativa pubblica di Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia e della lista AVS, con i candidati Pontecorvo e Delfino.

Campana descrive l’appuntamento come «un evento partecipato, vivo, pieno di contenuti e soprattutto gremito di persone che non si accontentano più della propaganda permanente della destra».

«La nostra presenza a Reggio racconta che noi qui ci siamo sempre stati. Nelle battaglie ambientali, nelle vertenze sociali, accanto ai lavoratori, nei quartieri dimenticati e nelle mobilitazioni civiche», rimarca il portavoce regionale.

Al centro della campagna elettorale, secondo AVS, ci sono i bisogni concreti dei cittadini: trasporti, servizi, periferie, lavoro, giovani, ambiente. «Senza promesse miracolistiche e senza il marketing politico a cui ormai ci ha abituato il centrodestra regionale», aggiunge Campana.

La critica alla “filiera istituzionale”

Campana critica anche il richiamo alla cosiddetta «filiera istituzionale», spesso utilizzato nel dibattito politico locale e regionale.

«Sentiamo spesso parlare di “filiera istituzionale” come se bastasse avere gli stessi colori politici ai vari livelli per risolvere magicamente i problemi. Ma allora una domanda è inevitabile: se quella filiera dovesse interrompersi tra un anno, si dimetteranno tutti?».

Per il portavoce di Europa Verde, i territori non hanno bisogno di slogan, ma di amministratori capaci e presenti.

«Un’altra Calabria e un’altra Reggio»

Nel passaggio finale, Campana attacca il centrodestra e rilancia la visione politica di AVS per Reggio Calabria e per l’intera regione.

«Oggi siamo governati dal peggior centrodestra della storia italiana, che a Reggio Calabria trova in Cannizzaro la propria “punta di diamante” e che continua a utilizzare il Sud come terra di conquista, mentre aumentano le disuguaglianze sociali, si indeboliscono i servizi pubblici e si svendono pezzi di territorio».

L’alternativa, secondo Campana, passa da una città più giusta e sostenibile. «Noi immaginiamo un’altra Calabria e un’altra Reggio. Una città più giusta socialmente, che investa nei giovani, nei quartieri, nella mobilità sostenibile, nella cultura, nel lavoro pulito e nelle energie migliori».

La giornata si chiude con un messaggio politico rivolto ai territori: «Esiste una comunità politica e umana che non si arrende. E noi continueremo a esserci, con coraggio, passione e idee. Sempre dalla parte dei territori e delle persone».